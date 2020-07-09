Сотрудник ГПСС незаконно торговал водкой и виски

Бюро внутренней безопасности (IDB) начало уголовный процесс против сотрудника Рижского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), который подозревается в незаконной торговле алкоголем в больших размерах.

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Установлено, что спасатель продавал водку и виски. В ходе обыска у него изъяли более 125 бутылок алкоголя, а также 4 000 евро наличными.

По данным IDB, в период с января по июль 2020 года Бюро возбудило 137 уголовных процессов, а также рассмотрело и проанализировало более 700 заявлений.