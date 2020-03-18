Сотрудник муниципальной полиции напал на должника, вывез за город и заставил разрисоваться зеленкой

Прокурор Центрального района Риги направил в суд Видземского предместья материалы дела, в рамках которого обвинения в незаконном лишении свободы, причиняющем боль, а также в том, что жертву облили зеленкой, предъявлены двум лицам, включая сотрудника Рижской муниципальной полиции (РМП).

Согласно обвинительному заключению, в конце июля 2019 года обвиняемые, среди которых был инспектор РМП, в свое нерабочее время в центре Риги подошли к жертве, применили физическую силу, нанесли удар по голове и против воли потерпевшего затолкали в машину. Затем должника отвезли в лес, где выдали мужчине зеленку и заставили его разрисовать свое тело.

Несмотря на то, что это был жаркий день, после этого потерпевшего затолкали в багажник и возили по Риге, причиняя таким образом физические страдания.

В том случае, если суд признает обвиняемых виновными в совершенных преступлениях, им грозит либо лишение свободы сроком до 3 лет, арест, принудительные работы или денежный штраф.