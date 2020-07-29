Сотрудник полиции осужден за незаконное распространение личных данных
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Суд Латгальского предместья Риги приговорил к 70 часам принудительных работ инспектора Госполиции, который незаконно распространял личные данные восьми лиц, полученные им из базы данных Регистра жителей.

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Старший инспектор Госполиции, исполняя служебные обязанности, подписывается под обязательствами, согласно которым он обязуется не разглашать личные данные, полученные им при исполнении своих обязанностей. У инспектора полиции был доступ к базе данных Регистра жителей Латвии.

В 2018 году полицейский неоднократно подключался к базе данных, фотографировал экран с информацией о нужном человеке, таким образом получив данные о восьми лицах. Затем информация с персональным кодом, местом жительства и другими данными передавалась третьему лицу через приложение Whatsapp.

Полицейский полностью признал свою вину в содеянном.

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LETA

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LETA
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