Сотрудник спасательной службы попался на хранении и продаже кокаина и марихуаны

Бюро внутренней безопасности по подозрению в приобретении, хранении и реализации наркотических веществ на прошлой неделе задержало сотрудника Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

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Кроме того, задержан и покупатель, против которого также начат уголовный процесс. Во время обыска по месту жителя спасателя нашли кокаин и марихуану, а также сотни евро. В настоящее время к подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, также от отстранен от исполнения служебных обязанностей. Следствие продолжается.