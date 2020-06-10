Сотрудник спасательной службы попался на хранении и продаже кокаина и марихуаны
Foto: Valsts policija

Бюро внутренней безопасности по подозрению в приобретении, хранении и реализации наркотических веществ на прошлой неделе задержало сотрудника Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Кроме того, задержан и покупатель, против которого также начат уголовный процесс. Во время обыска по месту жителя спасателя нашли кокаин и марихуану, а также сотни евро. В настоящее время к подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, также от отстранен от исполнения служебных обязанностей. Следствие продолжается.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form