Сотрудник Уголовной полиции задержан по подозрению в получении взятки в размере 2000 евро
Foto: Valsts policija

Сотрудники Бюро внутренней безопасности на прошлой неделе задержали работника Главного управления уголовной полиции, который подозревается в том, что он, используя свое служебное положение, вымогал у частного лица и получил взятку, пообещав взамен благоприятное решение в интересах взяткодателя в уголовном процессе, который не был в делопроизводстве этого полицейского.

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В настоящее время задержанный сотрудник Уголовной полиции помещен под арест. В интересах следствия более подробная информация по этому делу пока не предоставляется.

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