Сотрудник Управления криминальной полиции задержан по подозрению в мошенничестве
Foto: AP/Scanpix

Работники Бюро внутренней безопасности по подозрению в мошенничестве с бухгалтерской документацией задержали руководителя предприятия, а также должностное лицо Главного управления криминальной полиции.

Задержанные подозреваются в фальсификации бухгалтерских документов и выплате неучтенной зарплаты, а также в том, что они не декларировали сделки наличными, таким образом снижая реальные доходы.

В результате возможной преступной деятельности государству был нанесен ущерб в размере десятков тысяч евро. Преступления были совершены в
течение длительного периода времени.

В рамках уголовного процесса также оценивается, не занималось ли предприятие отмыванием денег. В настоящее время к обоим подозреваемым применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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