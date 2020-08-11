Сотрудника Госслужбы среды обвиняют в браконьерстве

Глава Сектора контроля ресурсов Даугавпилсского регионального управления среды Эдвин Гаспарович был пойман за подводной охотой в национальном парке, сообщает телеканал LTV.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сотрудники Управления по защите природы обнаружили Гаспаровича в эту субботу Разнском национальном парке. У него была найдена экипировка для подводной охоты и один пойманный угорь. При задержании Гаспарович вел себя агрессивно и убежал от защитников природы и вызванной полиции.

Сам он утверждает, что занимался фридайвингом и подводной съемкой.

Управления по защите природы начало административное дело. Представитель Госслужбы среды Кристине Плявиниеце признала, что сотрудник совершил дисциплинарное нарушение, за которое он может быть отстранен от должности.