Сотрудника Госслужбы среды обвиняют в браконьерстве
Foto: Shutterstock

Глава Сектора контроля ресурсов Даугавпилсского регионального управления среды Эдвин Гаспарович был пойман за подводной охотой в национальном парке, сообщает телеканал LTV.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сотрудники Управления по защите природы обнаружили Гаспаровича в эту субботу Разнском национальном парке. У него была найдена экипировка для подводной охоты и один пойманный угорь. При задержании Гаспарович вел себя агрессивно и убежал от защитников природы и вызванной полиции.

Сам он утверждает, что занимался фридайвингом и подводной съемкой.

Управления по защите природы начало административное дело. Представитель Госслужбы среды Кристине Плявиниеце признала, что сотрудник совершил дисциплинарное нарушение, за которое он может быть отстранен от должности.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Рижский порт полностью готов к сезону перевалки зерна
В Рижском порту проведено ежегодное исследование популяции птиц
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе