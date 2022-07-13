Сотрудникам VID предложили взятку в 60 тысяч евро – дело передано в суд

12 июля 2022 года прокуратура по расследованию уголовных правонарушений на службе в госучреждениях направила в суд дело о взяточничестве. Мужчину привлекли к ответственности за попытку дать взятку госслужащим в крупном размере – чтобы те, используя свое служебное положение, в интересах взяточника не выполнили свои обязанности.

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19 января 2022 года сотрудники Службы государственных доходов (VID) на основании постановления следственного судьи проводили обыск по месту жительства обвиняемого в рамках другого уголовного процесса. Обвиняемый, понимая, что в ходе обыска в сейфе будут обнаружены 243 500 евро и 11 тысяч долларов, предложил сотрудникам VID 60 тысяч евро – чтобы найденные средства не были зафиксированы и изъяты.

Дело передано на рассмотрение в Хозяйственный суд.

Прокуратура напоминает, что за такого рода взятки предусматривается наказание – лишение свободы сроком до восьми лет, с или без конфискации имущества, а также запрет на конкретную деятельность или запрет занимать конкретные должности сроком до пяти лет.

Также прокуратура напоминает, что ни один человек не может считаться виновным, пока вина не доказана в законном порядке.