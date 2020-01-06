Сотрудники латвийского банка предстанут перед судом за отмывание денег

Прокуратура передала в суд дело против двух сотрудников латвийского банка. Их обвиняют в легализации преступно нажитого миллиона рублей (14 484 евро), используя ресурсы и инфраструктуру кредитного учреждения.

Уголовное дело было начато 15 декабря 2015 года, над сбором доказательств и расследованием преступлений работала прокуратура по делам организованной преступности и другим отраслям в сотрудничестве сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции.

Сотрудников банка обвиняют в отмывании денег в организованной группе, краже, уничтожении или порче чужого средства оплаты или финансового инструмента, а также в использовании данных, программного обеспечения и приборов для незаконных действий с финансовыми инструментами.