Сотрудники Налогово-таможенной полиции изъяли более 800 граммов метамфетамина

Управление налогово-таможенной полиции начало уголовный процесс по факту незаконного хранения и приобретения наркотических и психотропных веществ для их последующей реализации.

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По данным пресс-центра VID, в октябре в рамках начатого уголовного процесса в Риге был проведен обыск у одного из участников организованной преступной группы. Во время обыска сотрудники Налогово-таможенной полиции изъяли 21 упаковку, в которой хранилось 834 грамма метамфетамина, а также шприцы, электронные весы, пакетики, чужие документы, мобильные телефоны, компьютеры и носители информации.

На "черном рынке" данное количество метамфетамина стоит около 12 500 евро. Подозреваемый помещен под арест, следствие продолжается.