Сотрудники полиции попались на вымогательстве взятки у водителя, превысившего скорость

Бюро внутренней безопасности задержало двух сотрудников Рижского регионального управления полиции, подозреваемых в вымогательств и получении взятку у водителя.

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В ходе расследования Бюро внутренней безопасности установила, что двое сотрудников Госполиции, занимающихся контролем за дорожным движением, при исполнении своих служебных обязанностей потребовали и получили взятку в размере 100 евро от водителя легкового автомобиля.

Полицейские получили деньги за то, чтобы не фиксировать допущенное водителем превышение скорости и управление транспортным средством без водительских прав.

Оба полицейских признаны подозреваемыми, однако в данный момент к ним применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. В интересах следствия более подробная информация по этому делу не разглашается.