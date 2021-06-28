Сотрудники Службы госдоходов изъяли 8 кг наркотических веществ
Foto: DELFI

Сотрудники Налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID) в июне начали уголовный процесс за хранение, приобретение и перемещение наркотических веществ с целью их дальнейшей реализации.

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Как отмечает пресс-центр VID, задержание подозреваемого провели на основании информации о том, что мужчина может заниматься торговлей наркотиками и психотропными прекурсорами в Риге и Видземском регионе.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства и в автомобиле подозреваемого сотрудники Управления налогово-таможенной полиции изъяли 8 кг гамма-​бутиролактона. Рыночная цена изъятого вещества колеблется в пределах 8000 евро. По неофициальной информации, наркодилеры разбавляют GBL в пропорции один к трем.

В настоящее время к подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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rus.DELFI.lv

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