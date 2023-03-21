Сотрудники VUGD получили реальные тюремные сроки

Рижский суд приговорил двух сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) за получение взятки к реальным тюремным срокам, сообщили в прокуратуре.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Согласно материалам дела, взятка в размере 600 евро была получена в рамках организованной VUGD закупки. К уголовной ответственности за получение взятки призваны двое работников пожарной службы, а также одно частное лицо за дачу взятки.

Пожарные приговорены к заключению сроком на два года и четыре месяца, в свою очередь, частное лицо - к 250 часам общественных работ.

Конкурс проводился на закупку пожарных топоров. Обвиняемые сотрудники VUGD решили запросить у некого представителя фирмы доставить топоры по самой высокой цене, установленной закупочной комиссией, в обмен на материальные ценности. После того как VUGD оплатил выставленный счет, обвиняемое частное лицо передало взятку.

Приговор суда первой инстанции можно обжаловать в Рижском окружном суде.