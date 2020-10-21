Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (VID) в октябре передало в прокуратуру материалы дела с просьбой начать уголовное преследование двух лиц за выплату зарплат в конвертах. Речь идет о крупной сумме, сообщили в VID.

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В ходе досудебных разбирательств было установлено, что в период с сентября по декабрь 2019 года предприятие не указало в бухгалтерском учете заработные платы и неофициально выплатило их наличными работникам. Речь идет о сумме 17 150 евро.

Также предприятие предоставило налоговой администрации документы, содержащие неверные сведения о зарплатах, тем самым не уплатив социальный и подоходный налог с населения.

Сумма ущерба, причиненного государству - более 13 тысяч евро.

Уголовный процесс был возбужден в феврале и в октябре материалы дела направлены в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование.

В VID указывают, что борьба с "зарплатами в конвертах" является одним из приоритетов службы.