Aplokðòu algas.
Foto: F64

Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (VID) в октябре передало в прокуратуру материалы дела с просьбой начать уголовное преследование двух лиц за выплату зарплат в конвертах. Речь идет о крупной сумме, сообщили в VID.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ходе досудебных разбирательств было установлено, что в период с сентября по декабрь 2019 года предприятие не указало в бухгалтерском учете заработные платы и неофициально выплатило их наличными работникам. Речь идет о сумме 17 150 евро.

Также предприятие предоставило налоговой администрации документы, содержащие неверные сведения о зарплатах, тем самым не уплатив социальный и подоходный налог с населения.

Сумма ущерба, причиненного государству - более 13 тысяч евро.

Уголовный процесс был возбужден в феврале и в октябре материалы дела направлены в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование.

В VID указывают, что борьба с "зарплатами в конвертах" является одним из приоритетов службы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне