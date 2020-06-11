Сотруднику VID собирались передать взятку в размере 65 000 евро

Работники Управления внутренней безопасности Службы госдоходов (VID) на этой неделе задержали членов организованной группы, которые вымогали 65 000 евро, чтобы передать эти деньги сотруднику VID. Задержание проводилось в рамках начатого ранее уголовного процесса.

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Упомянутая взятка требовалась с целью договориться о том, чтобы должностное лицо СГД, используя свое положение, обеспечило углубленные, нацеленные на негативное заключение проверки в отношении ряда конкретных компаний.

В настоящее время в качестве подозреваемых по этому делу проходят два бывших сотрудника Службы госдоходов, а также один нынешний сотрудник VID. Всего статус подозреваемого в этом деле присвоен пяти лицам. В четверг двое из пяти подозреваемых решением суда были оставлены под арестом.

Генеральный директор Службы госдоходов Иева Яунземе отметила, что попытка взятки была предотвращена благодаря профессионализму сотрудников VID и тому факту, что бизнесмен, которого пытались вовлечь в противоправную деятельность, сотрудничал со следователями Управления внутренней безопасности СГД.

В интересах следствия более подробная информация не разглашается.