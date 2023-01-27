Совет Даугавпилсского университета не увидел нарушений в использовании средств Евросоюза

Совет Даугавпилсского университета (ДУ)не обнаружил нарушений в документации и процедурах проектов, финансируемых Европейским Союзом (ЕС) — и инициирует внешний аудит. Об этом агентству LETA сообщили в университете.

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На экстренном заседании совета рассмотрели процедуры закупок, произошедшие в рамках подозреваемых проектов — члены совета просмотрели всю документацию, отображающую процесс закупок и констатировали, что "процедуры реализовали в соответствии с нормативными требованиями, а документация доступна общественности"". Об этом говорится в официальном заявлении университета.

Совет также установил, что в ходе реализации проектов и после их завершения "проверки реализации проектов проводились различными государственными учреждениями, заключения которых всегда были положительными", но "поскольку брошена тень сомнения", совет Даугавпилсского университета предложил провести внешний аудит, а ректор ДУ поддержала предложение.

Как сообщалось ранее, Даугавпилсский университет подозревается в крупном мошенничестве со средствами ЕС.

24 января Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями при содействии Европейской прокуратуры провели в университете процессуальные действия в рамках начатого ранее уголовного процесса о возможном мошенничестве со средствами Социального фонда Евросоюза. Речь идет о сумме около 600 000 евро.

По предварительным данным, подозреваемыми по этому делу проходят несколько человек, в том числе и одно высокопоставленное должностное лицо этого высшего учебного заведения. Полиция подозревает их в крупном мошенничестве, связанном с искусственным завышением стоимости государственных закупок.

У следствия есть основания предполагать, что, возможно, частично эти средства перенаправлялись компаниям, работающим в других странах.