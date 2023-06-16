Совет по юстиции: высказывания генпрокурора Стуканса были некорректны, но в отставку его не отправят

В пятницу Совет по юстиции признал неприемлемым высказывания генерального прокурора Юриса Стуканса, допущенные им в ходе интервью журналу Ieva, и призвал его впредь соблюдать профессиональную этику, а также тщательно оценивать содержание и форму связи с общественностью, сообщили порталу Delfi в Cовете.

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Совет по юстиции признал, что заявления генпрокурора Стуканса в связи с убийством женщины под Екабпилсом о том, что адвокат потерпевшей стороны явно мог сделать больше, были неверны в конкретном контексте и могли оскорбить как представителя потерпевшего, так и адвокатуры в целом, поэтому они вызвала широкий резонанс в обществе и осуждение.

Совет по юстиции также указал, что не каждое некорректное или неэтичное заявление само по себе достигает той степени, которая стала бы основанием для увольнения генпрокурора с занимаемой должности.

В конкретном случае Совет по юстиции не нашел в высказываниях Стуканса достаточных оснований, чтобы возникла необходимость инициировать процедуры его увольнения.

Совет по юстиции подчеркнул, что непредотвращение преступления, совершенного под Екабпилсом, является системной ошибкой государства, повлекшей тяжелые последствия — смерть человека, при обстоятельствах, когда угрозу жизни следовало предотвратить.

По мнению Совета, в этом процессе нет места межведомственным разногласиям, вместо этого акцент должен быть сделан на выявлении и устранении причин проблемы, а также поиске системных решений. Обязанностью государственных учреждений является сотрудничество в целях укрепления верховенства закона и защиты основных прав личности, подчеркивает Совет.

Рабочая группа, созданная Советом по юстиции, ведет работу по углубленному анализу работы судебной системы и работы других правоохранительных органов по делам, связанным с насилием и угрозами жизни и здоровью человека.

Как уже сообщалось ранее, в интервью журналу Ieva Стуканс высказал критику в адрес адвоката, упрекнув ее в том, что она недостаточно активно искала способы защиты потерпевшей.

Интервью Стуканса привлекло внимание и министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, который избран президентом Латвии. "Трагедия в Екабпилсе — это халатность и ответственность многих государственных учреждений. Любые попытки переложить вину на жертву или ее адвоката за то, что не сделало государство, неприемлемы, и это касается и прокуратуры", — заявил Ринкевич в твиттере.

16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который месяцами угрожал и преследовал женщину. Об этом регулярно сообщалось в полицию, но женщина не была защищена.