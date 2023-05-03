Совет юстиции даст оценку решениям суда по делу Русиньша

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере направила письмо председателю Совета юстиции Айгару Струпишсу, в котором призывает, уважая независимость судебной власти, дать оценку решениям суда по делу Леона Русиньша и внести необходимые улучшения в организацию работы судов, сообщили в Министерстве юстиции.

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Широкий резонанс в обществе вызвало убийство женщины в Екабпилсском крае 16 апреля. Леон Русиньш убил свою бывшую жену, которая в течение длительного времени обращалась в правоохранительные органы с просьбой о защите, однако, несмотря на судебные запреты, Русиньш продолжал ее преследовать.

Министр юстиции отмечает, что право на жизнь и здоровье являются основными правами человека, поэтому каждое должностное лицо и учреждение обязаны дать оценку случившемуся, в том числе найти ответ на вопрос, какими средствами можно было предотвратить серьезные и необратимые последствия - смерть человека, обратившегося за защитой к государству.

Как ранее заявил Струпишс, хотя процессуальных нарушений со стороны Земгальского районного суда в судебных процессах против Русиньша не выявлено, он призвал членов Совета юстиции сформировать рабочую группу, которая до 9 мая проведет углубленное изучение этих процессов и при необходимости подаст предложения по улучшению рассмотрения дел, которые связаны с защитой людей от насилия или угроз его применения.

На прошлой неделе министр юстиции поручила внести поправки в Уголовно-процессуальный закон, включив насилие в семье в категорию приоритетных уголовных процессов. Для разработки необходимых поправок Минюст создал рабочую группу с участием судей и прокуроров, предложения которой планируется на следующей неделе подать юридической комиссии Сейма.

Как сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который в течение длительного времени угрожал женщине и преследовал ее, о чем она регулярно сообщала в полицию, но не получила защиты.

В связи с этим начальник Государственной полиции Арманд Рукс распорядился провести служебную проверку действий полиции.

В связи с розыском Русиньша, предшествовавшим убийству бывшей супруги, будет смещен с должности начальник Восточно-Земгальского участка (бывший Екабпилсский участок) Госполиции Роланд Берзиньш.

После убийства полиции до сих пор не удалось задержать Русиньша, и не исключено, что он покончил жизнь самоубийством.