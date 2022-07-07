Союз баптистских общин подтвердил задержание подозреваемого в сексуальном насилии пастора
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Латвийский союз баптистских общин подтвердил, что один из бывших пасторов был задержан по подозрению в сексуальном насилии над ребенком. Это 80-летний мужчина, он на пенсии. Сообщений о сексуальном насилии во время его служения не поступало, cо ссылкой на Латвийское радио сообщает rus.lsm.lv.

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"Я в курсе дела. Сейчас сложно что-то комментировать, не зная обстоятельств дела. Мы не знаем, какие именно обвинения. Я знаю пастора лично. Я знаю его как честного человека, который сделал много хорошего", — заявил Каспарс Штернс, епископ союза.

Он категорически отрицает наличие каких-либо признаков жестокого обращения с детьми во время работы этого мужчины: "Определенно нет. Определенно. Насколько я его знаю, а многие могут подтвердить, он был человеком, проявлявшим заботу о каждом. Он был очень добр. И дети приходили к нему, как к дедушке".

При этом епископ подчеркнул, что насилие неприемлемо и при необходимости союз будет сотрудничать с полицией.

Как сообщал Delfi, в Талсинском крае активно ведется пять расследований о сексуальном насилии в отношении детей. В одном случае уголовный процесс начат за изнасилование несовершеннолетнего лица, еще в двух случаях — за сексуальные действия с целью удовлетворения полового влечения при контакте с телом ребенка. Один из задержанных по этому делу — бывший наставник баптисткой общины Талси. Он также работал и в Социальной службе.

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