Создана прокуратура по расследованию преступлений должностных лиц

Более организованная работа прокуратуры улучшит качество судебного преследования и укрепит верховенство закона, а прокуратура должна более тесно сотрудничать со следственными органами. К такому выводу пришел Госконтроль по результатам ревизии проблем в расследовании экономических и финансовых преступлений. Генеральный прокурор Юрис Стуканс согласен с выводами и уже начал реформы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Так, в Риге объединено несколько прокуратур и создана новая прокуратура, которая будет расследовать преступления чиновников. Программа Латвийского телевидения de facto сообщила, что опытные прокуроры не хотят работать в этой структуре, но Стуканс убежден, что после обучения новые сотрудники смогут бороться с коррупцией более успешно, чем это делалось до сих пор.

Новая прокуратура будет осуществлять надзор и предъявлять обвинения по делам, расследуемым Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), Бюро внутренней безопасности и управлением внутренней безопасности Службы государственных доходов. Это будет касаться дел, заведенных после нового года.

Как отмечает LSM.lv, кураторы ранее возбужденных дел не меняются — в большинстве случаев это Генеральная прокуратуры. Марис Лея, главный прокурор отдела так называемых громких дел, говорит, что оставшихся в нем семи прокуроров будет достаточно, чтобы еще несколько лет работать со "старыми" делами, которые находятся у следователей или в суде. В будущем эти опытные прокуроры будут работать как менторы.