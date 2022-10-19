Создателей виртуальной валюты подозревают в выманивании 8 млн евро, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны Эстонии.

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Центральная криминальная полиция задержала в начале октября четверых мужчин, которых подозревают в инвестиционном мошенничестве. Согласно подозрению, мужчины предъявляли ложные данные, чтобы продавать созданную ими криптовалюту dagcoin, и заработали таким образом около 8 миллионов евро.

Весной 2018 года четверо мужчин из Эстонии создали возможность приобретения виртуальной валюты dagcoin. Dagcoin рекламировали среди прочего с помощью сетевого маркетинга и продавали на созданных для этого торговых платформах. Подозреваемые создали впечатление, что dagcoin — это виртуальная валюта, в процессе разработки и продажи которого участвуют независимые и надежные лица, но, согласно подозрению, коммерческими товариществами, связанными с dagcoin, управляли скрытно два создателя монеты.

Окружной прокурор Кристийна Лаас пояснила, что, согласно подозрению, мужчины предъявляли для продажи виртуальной валюты ложные данные. "Цена dagcoin зависела от количества пользователей — чем больше тех, кто принимает в качестве платежного средства dagcoin, тем выше цена. Опираясь на собранные на данный момент в уголовном производстве данные, есть основания полагать, что подозреваемые с целью привлечения инвестиций искусственно завысили цену и число пользователей dagcoin, создав у общественности представление как о функционирующей и постоянно растущей в цене виртуальной валюте, которую можно использовать в качестве платежного средства или получать доход, храня ее в качестве вклада."

По предварительным данным, такими действиями инвесторам был причинен ущерб в размере примерно 8 млн евро. Большинство потерпевших — из-за границы. Для того, чтобы подозреваемые не продолжили совершать преступления и не стали уклоняться от уголовного производства, прокуратура ходатайствовала у Тартуского уездного суда о взятии двух подозреваемых под стражу.

"Суд считает, что подозрение в совершении преступления является обоснованным, и поскольку подозреваемые могут, находясь на свободе, продолжить совершать преступления, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял мужчин на два месяца под стражу", — добавила Лаас.

По словам руководителя бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции Лехо Лаура, создатели dagcoin воспользовались ситуацией, когда сфера виртуальных валют в Эстонии практически не урегулирована.

"Dagcoin продавала фирма, имеющая лицензию на деятельность в сфере виртуальных валют, и наличие лицензии рекламировали сознательно для повышения уровня доверия к себе. Это опасная ситуация, поскольку выданная Эстонией лицензия на деятельность давала инвесторам чувство уверенности и смелость вкладывать свои деньги в dagcoin, но на самом деле в Эстонии можно без особых усилий получить лицензию на деятельность и воспользоваться имиджем нашего э-государства. Несмотря на то, что законы на сегодняшний день ужесточили, сфера виртуальных валют нуждается все же в постоянном надзоре", — сказал Лехо Лаур.

Лицензия на предоставление услуг виртуальной валюты, выданная фирме в Эстонии, действовала c 16.09.2020 по 15.06.2022.

По словам Лехо Лаура, мошенничества тяжело распознать, так как для воплощения масштабных мошеннических схем преступники вкладывают огромные ресурсы.

"Преступники часто создают веб-страницы, которые выглядят как настоящие, имитируют техники общения с клиентами, которыми пользуются настоящие фирмы, и, например, выплачивают инвесторам прибыль. Эти приемы используют для повышения доверия к себе, чтобы выманить еще больше денег и заработать больше прибыли. Инвестируя необходимо быть крайне бдительным и считаться с тем, что риск распространяется на абсолютно любую инвестицию. Обещания большой прибыли при минимальных рисках — это первые признаки опасности", — добавил руководитель бюро по борьбе с экономическими преступлениями.

Уголовное производство ведет под руководством Лыунаской окружной прокуратуры бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции.