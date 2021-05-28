Созинов отстранен от исполнения обязанностей в Бюро уголовной полиции Земгальского региона

Госполиция отстранила от исполнения обязанностей начальника Бюро уголовной полиции Земгальского регионального управления полиции Андрея Созинова. Решение принято на основании меры пресечения, назначенной Службой госбезопасности.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В пресс-центре Госполиции пояснили, что в отношении Созинова было получено решение СГБ о наложенном на него запрете занимать нынешнюю должность и другие должности в полиции, а также в структурах МВД.

Как уже сообщалось ранее, 24 мая СГБ возбудила уголовное дело в связи с подозрениями в отмывании денег в крупных размерах и уклонении от указания информации об имуществе или других крупных доходах в декларации государственного должностного лица.

В рамках уголовного дела процессуальные действия проводились на 18 объектах, в том числе в отдельных зданиях Госполиции.

Двое задержанных в настоящее время находятся на свободе. У одного из этих лиц есть статус подозреваемого и мера пресечения, не связанная с лишением свободы, а информацию о статусе второго лица СГБ не предоставляет.