Созинов отстранен от исполнения обязанностей в Бюро уголовной полиции Земгальского региона
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Госполиция отстранила от исполнения обязанностей начальника Бюро уголовной полиции Земгальского регионального управления полиции Андрея Созинова. Решение принято на основании меры пресечения, назначенной Службой госбезопасности.

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В пресс-центре Госполиции пояснили, что в отношении Созинова было получено решение СГБ о наложенном на него запрете занимать нынешнюю должность и другие должности в полиции, а также в структурах МВД.

Как уже сообщалось ранее, 24 мая СГБ возбудила уголовное дело в связи с подозрениями в отмывании денег в крупных размерах и уклонении от указания информации об имуществе или других крупных доходах в декларации государственного должностного лица.

В рамках уголовного дела процессуальные действия проводились на 18 объектах, в том числе в отдельных зданиях Госполиции.

Двое задержанных в настоящее время находятся на свободе. У одного из этих лиц есть статус подозреваемого и мера пресечения, не связанная с лишением свободы, а информацию о статусе второго лица СГБ не предоставляет.

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