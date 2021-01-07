Спасатель подозревается в избиении во время отдыха
Foto: Reuters/Scanpix

Бюро внутренней безопасности передало в Валмиерскую районную прокуратуру материалы дела, начатого в отношении сотрудника Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), который подозревается в нанесении телесных повреждений средней тяжести.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ходе предварительного следствия было установлено, что спасатель в нерабочее время находился в развлекательном заведении, где у него завязался конфликт с одним из посетителей, переросший в драку. Сотрудник ГПСС нанес своему оппоненту множество ударов по голове.

В отношении спасателя начат уголовный процесс по статье 126 Уголовного закона Латвии: нанесение телесных повреждений средней тяжести.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
"Я горда и счастлива быть в ИТ-отрасли": история Елены о карьерных перипетиях
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei