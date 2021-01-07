Спасатель подозревается в избиении во время отдыха

Бюро внутренней безопасности передало в Валмиерскую районную прокуратуру материалы дела, начатого в отношении сотрудника Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), который подозревается в нанесении телесных повреждений средней тяжести.

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В ходе предварительного следствия было установлено, что спасатель в нерабочее время находился в развлекательном заведении, где у него завязался конфликт с одним из посетителей, переросший в драку. Сотрудник ГПСС нанес своему оппоненту множество ударов по голове.

В отношении спасателя начат уголовный процесс по статье 126 Уголовного закона Латвии: нанесение телесных повреждений средней тяжести.