Спасатели четыре часа боролись с пожаром: в дыму задохнулся человек

По информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в минувший четверг в Прейли горел одноэтажный деревянный дом. К моменту приезда спасателей горела конструкция крыши и перекрытия между этажами. Также на месте ЧП констатировали серьезное задымление.

Как отмечают в ГПСС, площадь пожара составила 60 квадратных метров. На ликвидацию пожара спасателям потребовалось почти четыре часа. Во время работ на пепелище обнаружили погибшего человека. Причины возгорания устанавливаются.