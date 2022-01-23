Спасатели получили сообщение о рыбаках на непрочном льду Лиелупе

В субботу спасатели получили вызов в Юрмалу, где на льду Лиелупе находились восемь любителей подледной рыбалки, сообщили представители Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

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Спасателям сообщили об опасной ситуации в Лиелупе, напротив проспекта Виенибас в Юрмале. Один из рыболовов на непрочном льду был несовершеннолетним.

Когда на место прибыли спасатели, люди смогли добраться до берега самостоятельно, поэтому необходимости в проведении спасательных работ не возникло.

За минувшие сутки в ГПСС поступило 38 обращений: 11 — на тушение пожаров, 16 — на спасательные работы, 11 вызовов оказались ложными.