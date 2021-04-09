Спасатели получили уже 20 вызовов на разрушения, вызванные ветром

С 14:00 до 17:30 Государственная пожарно-спасательная служба получила 20 вызовов по поводу разрушений, вызванных сильным ветром.

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Большая часть вызовов относится к Риге и Рижскому району. Жители жаловались на упавшие деревья и крупные ветви, поступили также четыре жалобы на сорванные куски крыши.

В пятницу по всей Латвии дует сильный южный и юго-западный ветер, порывы достигают скорости 14-19 метров в секунду, на западном побережье Курземе и Северо-видземском побережье ожидаются порывы до 20-25 метров в секунду.