Спасатели помогли лодочнику, который не мог причалить к берегу

В субботу в Вентспилсе на Венте спасатели помогли лодочнику, который не мог самостоятельно причалить к берегу, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Спасатели подплыли на моторных лодках и помогли попавшему в беду человеку.

Похожий случай в субботу произошел в Салацгривском крае. Был получен вызов на реку Салаца, где двое человек на лодке не могли причалить к берегу. В этом случае помощь спасателей не потребовалась, так как попавшим в беду помогли местные жители.

В целом за минувшие сутки VUGD получил 41 вызов, из них в 15 случаях была оказана разного рода помощь.