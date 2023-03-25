Спасатели помогли лодочнику, упавшему в реку
Foto: DELFI

В субботу в 16.45 сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы получили вызов в волость Драбешу, Цесиcский край. Сообщалось, что в реке Амата оказался лодочник.

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Пострадавший смог самостоятельно добраться до берега, но из-за полученной травмы не мог идти.

На берегу спасатели обнаружили двух человек. Оба выбрались на бреге самостоятельно, один из них пострадал. Оба переданы медикам скорой.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение о затоплении пойм и низких участков по берегам реки Амата, а также о возможности затопления более обширных территорий. На востоке Латвии действует желтое предупреждение о высоком уровне воды в реках.

Прошлой ночью уровень воды поднялся во всех латвийских реках и озерах. В реках Курземе подъем воды составил 7-28 см, в центральной части страны - 5-9 см.

В реках бассейна Гауи и Салацы уровень воды поднялся на 18-27 см, в реках бассейна Даугавы - на 14-47 см, а в самой Даугаве на участке Пиедруя-Зельки - на 16-54 см.

Как сообщает метеоцентр, на участке Даугавы от Екабпилса до Плявиняс вдоль берегов еще сохраняются скопления льда. Реки бассейна Даугавы свободны ото льда, лишь на некоторых реках наблюдаются редкие льдины.

В выходные дни ожидается теплая погода и небольшие осадки. Уровень воды в реках повысится, а поймы и низкие берега могут быть затоплены.

В конце марта и начале апреля ожидаются заморозки, приток воды в реки немного ослабнет, и уровень воды упадет.

Жителей предупреждают: озера все еще покрыты льдом, но он непрочен, поэтому выходить на лед опасно.

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