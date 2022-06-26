Спасатели помогли нескольким людям выбраться на берег
Foto: F64

За минувшие сутки сотрудникам Государственной пожарно-спасательной службы поступило 29 вызовов на проведение спасательных работ. Некоторым людям требовалась помощь, чтобы добраться до берега.

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25 июня в 11 часов пожарным поступил вызов в Екабпилс, где в водохранилище Раджу два человека на лодке не могли самостоятельно добраться до берега. Спасатели доставили людей на берег.

25 июня около 12.00 поступил вызов из Лигатне, где на реке Гауя перевернулась лодка, и людям требовалась помощь. На месте происшествия установлено, что люди находились на островке, с которого самостоятельно выбрались три человеке, а одного пожарные вывезли на берег.

Также вчера в Риге пожарные в ходе поисков в озере Юглас нашли погибшего. Он отправился купаться в пятницу, 24 июня, но на берег не вышел. Утонувшим оказался 63-летний мужчина.

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