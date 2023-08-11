Спасатели предотвратили утечку топлива на улице Экспорта в Риге
Foto: LETA

В четверг днем, 10 августа, на улице экспорта в Риге произошла утечка топлива из бака грузового автомобиля на проезжей части. Прибывшие на место сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) предотвратили попадание топлива в канализационные колодцы, сообщили Delfi представители службы.

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Площадь утечки составила около 30 квадратных метров. Пожарные соорудили ограждение вокруг канализационных колодцев и выкачали топливо из поврежденного бака. Проезжая часть была обработана специальным абсорбентом. Работы на месте происшествия завершились в 19:17.

Всего за минувшие сутки в ГПСС поступил 41 вызов – 13 на тушение пожаров, 18 на проведение спасательных работ, еще 10 вызовов оказались ложными.

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