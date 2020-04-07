Спасатели вынесли из леса заблудившегося человека

По информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в минувший понедельник спасатели вынесли из леса в Карсавском крае заблудившегося человека.

Как отмечает ГПСС, человек отправился в лес в волости Салнавас и заблудился. Спасателям удалось выйти с ним на связь с помощью мобильного телефона, также они установили его место нахождения. Известно, что человек пострадал и не мог своими силами выбраться из лесной чащи.

Пострадавшего передали сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи.