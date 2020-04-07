Спасатели вынесли из леса заблудившегося человека
Foto: LETA

По информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в минувший понедельник спасатели вынесли из леса в Карсавском крае заблудившегося человека.

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Как отмечает ГПСС, человек отправился в лес в волости Салнавас и заблудился. Спасателям удалось выйти с ним на связь с помощью мобильного телефона, также они установили его место нахождения. Известно, что человек пострадал и не мог своими силами выбраться из лесной чащи.

Пострадавшего передали сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи.

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LETA

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LETA
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