Спасатели вытащили человека из ямы в лесу
Foto: F64

Во вторник спасатели помогли человеку, который в лесу провалился в яму и не мог сам выбраться, сообщает LETA.

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В 17:13 спасателям поступила информация о том, что в Гробиньской волости Южнокурземского края человек провалился в яму и не может выбраться своими силами, поскольку получил травму. Прибыв на место, спасатели в 18:28 достали пострадавшего и передали медикам.

Также помощь спасателей понадобилась в Сайцелской волости Лимбажского края, где человек заблудился в болоте. Он вышел из болота на звук пожарной автоцистерны.

Всего пожарные-спасатели получили за сутки 45 вызовов — 13 на пожары, 24 на спасательные работы и восемь ложных вызовов. Один из пожаров был в Клинтайнской волости Айзкрауклского края, где на древообрабатывающем объекте горел ангар и древесные материалы на площади 120 квадратных метров. Вызов был получен в 20:57, пожар был ликвидирован в 00:15.

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LETA

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LETA
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