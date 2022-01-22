Спасатели вытащили из озера Буртниеку вмерзший в лед квадрацикл

Спасатели вытащилии на берег вмерзший в лед озера Буртниеку сломанный квадрацикл, сообщает агентство LETA со ссылкой на представителя Государственной противопожарной и аварийно-спасательной службы (VUGD) Агриту Витолу.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вызов в Буртниекскую волость Валмиерского района спасатели получили 21 января в 9 часов утра. Было известно, что на озере Буртниеку примерно в 500 метрах от берега находится сломанный квадрацикл, который вмерз в лед. Спасители с помощью водолазов вытащили транспортное средство на берег.

Чтобы предотвратить загрязнение воды озера горючим из квадроцикла, на месте событий были установлены два абсорбирующих фильтра. На озере продолжает работу служба Государственной среды.

Кроме того спасатели оказывали помощь тем, кто из-за плохих погодных условий попал в дорожно-транспортные происшествия. В частности, 21 января в 9.05 утра в Адажи потерпел аварию рейсовый автобус. В 10 утра в Озолниеки в ДТП попал легковой автомобиль, а в Вецумниеки в аварии оказался трактор.

Позже помощь спасителей потребовалась в Бабитской волости Марупского края, где столкнулись два автомобиля и пришлось освобождать пострадавшего из салона машины.

Вечером 21 января в Елгаве на улице Лауку спасители VUGD вытащили из канавы легковой автомобиль. А в ночь на 22 января в Спилве спасители вытащили из пруда автомобиль. Также спасатели выезжали на места ДТП в Иецавскую волость Бауского района и в Адажи, где ночью в аварии погиб человек.

Кроме того, за последние сутки спасатели получили 28 вызовов для ликвидации последствий сильнейшего ветра, который бушевал в Латвии 20-21 января. Шторм повредил крыши зданий, другие объекты инфраструктуры, ломал ветки, валил деревья.

В Риге помощь спасителей потребовалась жилым домам на улице Приедайнес, на улице и на улице Маскавас. Также были вызовы в Лиепае, Юрмале, Елгаве.

В целом за минувшие сутки в VUGD получили 101 вызов, из них 14 - на пожары, 78 - на аварийно-спасательные работы, а девять были ложными.