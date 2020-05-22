Работники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС, VUGD) в четверг в Бауске пришли на помощь попавшему в беду домашнему хорьку.

Как агентству LETA рассказала представитель ГПСС Агрита Витола, зверек собрался в капот машины и застрял. Спасатели освободили его и отдали хозяевам.

За сутки ГПСС получила еще ряд вызовов, связанных с животными. В Юрмале пришлось выручать собаку, цепь которой запуталась в металлическом заборе, а в Риге трижды снимать с дерева котов.

В Балви спасатели вытащили из подвала многоэтажного дома и отпустили в лес ужа.