Спасатели вывели из леса двух заблудившихся людей

В течение суток помощь спасателей понадобилась двоим грибникам, заблудившимся в лесу, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

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Один вызов поступил из волости Сунтажи, Огрский край. Спасатели нашли в лесу человека и помогли ему выбраться на дорогу. В свою очередь, в волости Бабитес, Марупский край спасатели включили звуковые сигналы на пожарной машине и заблудившийся человек вышел на звук.

Вчера в 7 часов утра был получен вызов в волость Сарканю, Мадонский край, где горела крыша и второй этаж жилого дома на площади 170 квадратных метров. Работы были закончены в 12.32.

В 00.51 часа спасатели отправились в Вентспилс, где вспыхнул пожар на территории деревообрабатывающего предприятия. До прибытия спасателей работники пытались сами потушить пламя. Этот пожар повышенной опасности удалось потушить в 03.34.

Всего за минувшие сутки VUGD получила 47 вызовов, из них 16 - на тушение пожаров и 20 - на спасательные работы.