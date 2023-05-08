Спасен человек из пожара, возникшего из-за загоревшейся на плите еды

В рижской Пардаугаве сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы спасли человека из пожара, который возник из-за возгорания еды на плите, сообщает агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Утром в воскресенье в Государственную пожарно-спасательной службу поступила информация о сильном задымлении на лестничной площадке первого этажа двухэтажного жилого дома на улице Эдуарда Смильгя в Риге. На месте пожарные обнаружили, что на плите в квартире сгорела еда. В квартире нашли спящего человека, которого разбудили и спасли.

В тот же день утроме поступил вызов в Берзкалнскую волость Балвского края, где загорелись первый этаж и чердак одноэтажного жилого дома площадью 100 квадратных метров. До приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались два человека. Пожарным удалось спасти от огня половину дома.

За последние четыре дня потушено 45 пожаров, возникших из-за возгорания старника. Всего в этом году в Латвии потушено уже 544 лесных таких пожара.

В минувшие сутки потушены 16 лесных пожаров. В этом году пожарные боролись с огнем в лесах уже 102 раза.