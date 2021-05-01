Спасены два человека, которые, возможно, спрыгнули с моста в Даугаву

В пятницу вечером сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) доставили на берег двух человек, которые, возможно, спрыгнули с моста в Даугаву, сообщили в VUGD.

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Вызов на место происшествия поступил в 17.32. Сообщалось, что в Риге в Даугаве у Железнодорожного моста находятся два человека. По предварительной информации, они прыгнули в реку с моста. Их доставили на берег и передали сотрудникам Государственной полиции.

В свою очередь, в субботу утром, 1 мая поступил вызов в Бауску. Сообщалось, что в реке Мемеле находится человек. Спасатели вытащили его из воды и передали медикам.