Спасены трое отдыхающих, которых унесло в море
Foto: DELFI Aculiecinieks

В субботу сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) доставили на берег трех унесенных в море отдыхающих.

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Инцидент произошел в Скулте. На расстоянии полутора километров от берега оказались два человека на сапбордах и один на надувном матрасе.

Также в субботу в Риге поступила информация о человеке, утонувшем в Даугаве. Вместе с полицией самоуправления Риги ГПСС обследовала акваторию, но утонувшего не нашли.

В субботу были найдены двое утонувших — в Даугаве в районе Ливаны и в Болдерайском карьере.

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LETA

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LETA
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