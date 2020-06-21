Спасены трое отдыхающих, которых унесло в море

В субботу сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) доставили на берег трех унесенных в море отдыхающих.

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Инцидент произошел в Скулте. На расстоянии полутора километров от берега оказались два человека на сапбордах и один на надувном матрасе.

Также в субботу в Риге поступила информация о человеке, утонувшем в Даугаве. Вместе с полицией самоуправления Риги ГПСС обследовала акваторию, но утонувшего не нашли.

В субботу были найдены двое утонувших — в Даугаве в районе Ливаны и в Болдерайском карьере.