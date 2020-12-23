Спецназ полиции разогнал вечеринку в клубе Violet: начато 42 административных процесса

Во время проверки соблюдения эпидемиологических требований сотрудники Госполиции повторно разогнали вечеринку в столичном ночном клубе Violet. Как отмечает пресс-центр Рижского регионального управления полиции, всего составлено 42 протокола об административных нарушениях.

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Проверка была проведена в ночь на 19 декабря при содействии бойцов спецназа полиции. И на этот раз в клубе констатировали много нарушений эпидемиологических требований, вступивших в силу на территории Латвии на время чрезвычайной ситуации.

В клубе использовали конспирацию — на входных дверях было указано, что он не работает, однако посетителей пропускали в помещения клуба со двора после предварительной проверки. Двери клуба были заперты, за гостями внимательно наблюдали охранники, а у входа были установлены камеры видеонаблюдения, чтобы можно было следить за происходящим на улице.

Из 42 административных процессов 8 начаты в отношении руководителей и сотрудников клуба и 34 — в отношении посетителей. За нарушения эпидемиологических ограничений для физических лиц предусмотрен штраф в размере до 2 000 евро, для юридических лиц — до 5 000 евро.

Напомним, в первый раз полиция и спецназ нагрянули с проверкой в этот клуб в ноябре.