Спецназ полиции штурмом взял квартиру через окно: изъято оружие и контрабандный товар

На прошлой неделе сотрудники Криминальной полиции Резекненского участка полиции при содействии полицейского спецназа в рамках начатого уголовного процесса проводили задержание подозреваемого. Чтобы попасть в дом подозреваемого, полиции пришлось штурмовать жилище через окно.

Как отмечает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 22 февраля, в 15.30 поступила информация о том, что в Резекне двое мужчин (1982 и 1999 г.р.) угрожали физической расправой мужчине 1987 гр., после чего разбили стекло в принадлежащей ему машине Volvo V70 и похитили мобильный телефон.

Полиция начала уголовный процесс за угрозы совершить убийство или нанести тяжкие телесные повреждения, за кражу, если она совершена с проникновением в транспортное средство, жилье и т. д. , а также за уничтожение или повреждение чужого имущества.

После того, как полиция установила личности подозреваемых и место, где они могут находиться, туда направили сотрудников криминальной полиции Резекне и бойцов Спецбатальона полиции.

Во время обыска стражи порядка обнаружили предмет, напоминающий огнестрельное оружие, глушитель к нему, а также 55 800 сигарет без акцизных марок ЛР. Следствие по делу продолжается.