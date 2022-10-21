Спецназ задержал пьяного мужчину с пневматическим оружием: помогли свидетели

По информации Курземского регионального управления полиции (КРУП), ранним утром 19 октября в дежурную часть поступило сообщение о том, что в Лиепае, на ул. Земниеку у двух мужчин замечен предмет, похожий на пистолет.

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По указанному адресу был направлен полицейский спецназ. Пока стражи порядка ехали на вызов, свидетель следовал за незнакомцами к парку Райниса и по телефону сообщал полицейским об их перемещении. Также бдительный гражданин рассказал, что оружие спрятано у одного из мужчин за поясом. Вскоре подозреваемых удалось задержать и изъять у них пневматическое оружие.

Свидетели пояснили, что незнакомцы находились на территории АЗС и собирали бутылки с депозитной маркировкой. Один из мужчин подошел, чтобы попросить сигарету. После того, как с ним поделились, он обернулся и жестом показал им, чтобы они никому не рассказывали, что у него за поясом оружие. Сразу после этого о ЧП и сообщили в правоохранительным органам.

В организме мужчины, у которого нашли оружие, констатировали 2,18 промилле. Оружие конфисковали и начали процесс за нарушение правил хранения и ношения пневматического оружия.

Согласно действующему законодательству, за это правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 1000 — 2000 евро, а также лишение разрешение на хранение пневматического оружия на срок от одного года до трех лет.

Госполиция поблагодарила свидетелей, которые проявили гражданскую ответственность и известили органы правопорядка о ситуации.