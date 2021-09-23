Спор из-за машины: полиция завершила расследование о попытке убийства в Риге

Государственная полиция передала в прокуратуру материалы уголовных дел по факту попытки убийства человека выстрелом в голову, сообщили в Госполиции.

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Согласно материалам дела, преступление было совершено 27 октября 2019 года. В ходе расследования было установлено, что между женщиной 1991 г.р. и пострадавшим мужчиной 1985 г.р. произошел спор из-за принадлежащей женщине машины - мужчина не хотел ее отдавать. В результате женщина и двое ее знакомых - мужчины 1981 и 1985 г.р. - явились к пострадавшему домой и напали на него.

Мужчина 1981 г.р. вместе с подругой пострадавшего избили, а мужчина 1985 г.р. выстрелил ему в голову из заряженного оружия, скорее всего, с целью совершить убийство. Потерпевший выжил.

Также в ходе следствия было установлено, что мужчина 1985 г.р., скорее всего, незаконно приобрел и хранил наркотические вещества без намерения их реализации. Начато три уголовных процесса.