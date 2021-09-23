Спор из-за машины: полиция завершила расследование о попытке убийства в Риге
Foto: Shutterstock

Государственная полиция передала в прокуратуру материалы уголовных дел по факту попытки убийства человека выстрелом в голову, сообщили в Госполиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно материалам дела, преступление было совершено 27 октября 2019 года. В ходе расследования было установлено, что между женщиной 1991 г.р. и пострадавшим мужчиной 1985 г.р. произошел спор из-за принадлежащей женщине машины - мужчина не хотел ее отдавать. В результате женщина и двое ее знакомых - мужчины 1981 и 1985 г.р. - явились к пострадавшему домой и напали на него.

Мужчина 1981 г.р. вместе с подругой пострадавшего избили, а мужчина 1985 г.р. выстрелил ему в голову из заряженного оружия, скорее всего, с целью совершить убийство. Потерпевший выжил.

Также в ходе следствия было установлено, что мужчина 1985 г.р., скорее всего, незаконно приобрел и хранил наркотические вещества без намерения их реализации. Начато три уголовных процесса.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Всегда стремиться к новому. Рассказ социальной работницы Александры Павловской
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Снова в школу!