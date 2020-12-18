Спустя неделю удалось ликвидировать пожар в резекненском магазине Depo

Сегодня, 18 декабря, работники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) полностью ликвидировали пожар, разгоревшийся в прошедшую субботу в магазине строительных товаров Depo в Резекне, сообщила агентству LETA представитель ГПСС Илзе Даме-Бирзиня

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Пожар ликвидирован сегодня в 11:52.

Дело в том, что площадь магазина была большой и здание было заполнено товаром. Крыша обвалилась, что усложнило доступ. Сначала необходимо было демонтировать крышу, а потом продолжать тушение очагов горения, пояснили в ГПСС.