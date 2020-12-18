Спустя неделю удалось ликвидировать пожар в резекненском магазине Depo
Foto: DELFI

Сегодня, 18 декабря, работники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) полностью ликвидировали пожар, разгоревшийся в прошедшую субботу в магазине строительных товаров Depo в Резекне, сообщила агентству LETA представитель ГПСС Илзе Даме-Бирзиня

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Пожар ликвидирован сегодня в 11:52.

Дело в том, что площадь магазина была большой и здание было заполнено товаром. Крыша обвалилась, что усложнило доступ. Сначала необходимо было демонтировать крышу, а потом продолжать тушение очагов горения, пояснили в ГПСС.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Подводные дроны, произведенные в Рижском порту, успешно конкурируют на мировых рынках
Рентген для бизнес-процессов: как компании работают над прозрачностью и что она даёт?
Как сапожник без сапог. Кристине Гарклава рассказывает историю Эвиты