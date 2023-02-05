Спустя несколько дней нашелся пропавший без вести житель Риги

Объявлявшийся в розыск житель Риги Вадим Герега найден живым и здоровым, сообщает Рижское региональное управление Государственной полиции.
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31 января этого года около 7:50 утра Вадим Герега покинул свое жилище на улице Дзелзавас в Риге, и до вечера 4 февраля о его местенахождения ничего не было известно.
Утром 5 февраля пресс-служба Госполиции сообщила, что молодой человек найден живым и здоровым.
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