Спустя несколько дней нашелся пропавший без вести житель Риги
Foto: LETA

Объявлявшийся в розыск житель Риги Вадим Герега найден живым и здоровым, сообщает Рижское региональное управление Государственной полиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

31 января этого года около 7:50 утра Вадим Герега покинул свое жилище на улице Дзелзавас в Риге, и до вечера 4 февраля о его местенахождения ничего не было известно.

Утром 5 февраля пресс-служба Госполиции сообщила, что молодой человек найден живым и здоровым.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Основа рынка труда: дигитализация, образование и благополучие
Основа рынка труда: дигитализация, образование и благополучие
История Максима. Тестировщик с сертификатом сомелье, которому нравятся вызовы
Добавь капельку солнца в тарелку– не забудь о витамине D
Как поднять себе настроение в темные месяцы года
Уменьшить счета, cменив образ мышления с краткосрочного на долгосрочное