Среди молодых латвийских спортсменов снимают и распространяют порнографию, Госполиция призывает действовать

Несколько молодых латвийских спортсменов записывали и распространяли порнографические видеоролики, демонстрирующие сексуальные действия своих сверстников. Специалисты по гендерному образованию и сотрудники правоохранительных органов призывают общественность не уклоняться от проблемы и решать ее в срочном порядке.

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Как напоминает LSM.lv, в течение последних недель широкое распространение получили несколько видеороликов сексуального содержания, на которых можно увидеть игроков сборной Латвии по баскетболу U-15. Видео было снято и распространено самими игроками, на нем запечатлен сексуальный контакт между партнерами по команде во время Кубка Балтии, проходившего в Таллинне в начале июня. Видеоматериалы широко распространились в баскетбольном сообществе, особенно среди молодежи, полиция начала расследование.

Ситуация не уникальна, ведь в конце прошлого года среди молодых латвийских флорболистов стало активно распространяться видео, на котором видно двух флорболистов во время сексуального контакта. Один из них был совершеннолетним, другому не исполнилось и 16 лет, в результате чего взрослый игрок позже был арестован и провел несколько месяцев под стражей. Весной примененная к нему мера пресечения была изменена, и он ожидает суда, находясь на свободе. Тем временем Союз флорбола Латвии лишил его лицензии игрока.

В 2020 году Университет Миннесоты опубликовал исследование, в котором пришел к выводу, что молодые люди, занимающиеся спортом, с большей вероятностью будут вовлечены в сексуальное насилие, чем их сверстники, которые не занимаются спортом.

В Латвии подобных исследований пока нет, но член правления Centrs Dardedze

Лайла Балоде воздерживается от категорического заявления о том, что специфика спортивной среды способствует подобным преступлениям. Однако некоторые связи выделяются.

"Кроме того, спорт — это среда, в которой молодые люди очень близки друг к другу и находятся вместе в разных ситуациях", — сказал Балоде, добавляя, что многие ситуацию бывают очень личными: они вместе моются, вместе переодеваются, иногда вместе спят, когда находятся в лагерях и тому подобное.

"Поэтому граница, возможно, достаточно нарушена", — отмечает специалист.

В прошлом году в Латвии было начато 35 уголовных процессов в отношении несовершеннолетних. Примерно в 20% случаев преступление также было снято на видео.

"Мы не можем сказать, что эти преступления не являются преднамеренными, но понимание того, почему они это делают, немного отличается от того, как мы оцениваем ситуацию впоследствии", — пояснил начальник Отдела управления превенцией Госполиции Андис Ринкевицс.

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В свою очередь, глава правления общества Papardes zieds Ивета Келле считает, что за неприятную тенденцию несет ответственность все общество. Эпоха социальных сетей создала беспрецедентные проблемы, на которые необходимо найти ответ на государственном уровне.

"Как мы обсуждали с педагогами, это явление, которого никогда раньше не было: мальчики, например, в первом классе фотографируют свои пенисы и помещают их в классный чат WhatsApp", — рассказывает Келле, добавляя, что также снимают и видео, как мальчики, например, раздеваются перед всем классом.

Эксперты полагают, что для уменьшения последствий эмоциональной травмы консультации специалиста будет необходимы не только пострадавшим, но и их партнерам по команде, тренерам и игрокам других команд.

Тем временем Государственная полиция призывает спортивное сообщество перестать делать вид, что проблемы сексуального насилия в юношеском спорте Латвии не существует. Полиция также готова внести свой вклад, проведя профилактические беседы с молодежными командами и тренерами.

"Главное — не бояться и не откладывать и не пытаться скрыть эту проблему, потому что рано или поздно она станет актуальной, даже если мы будем делать вид, что ее не существует… Каждый год после летних лагерей мы получаем разную информацию. Она не всегда обоснована и подтверждена, но каждый год мы получаем информацию о тех или иных сексуальных преступлениях в разных лагерях", — резюмировал Ринкевицс.