США: Граждане Латвии и Украины обвинены в экспорте технологий двойного назначения в РФ

Министерство юстиции США выдвинуло в суде штата Коннектикут обвинения трем гражданам Латвии и одному гражданину Украины в попытке экспорта технологий двойного назначения в Россию.

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По данным пресс-службы ведомства, граждане Латвии 33-летний Эрикс М., 46-летний Вадим А. и 46-летний Жанис У., а также проживающий в Эстонии 33-летний украинец Станислав Р., которые работали в компаниях CNC Weld и BY Trade OU, могут быть причастны к преступному сговору с целью вывоза из США произведенного в штате Коннектикут координатно-шлифовального станка.

Власти США в сотрудничестве с латвийскими властями перехватили координатно-шлифовальный станок в Риге, прежде чем его должны были отправить в Россию.

"Обвинение утверждает, что ответчики попытались вывезти высокоточное и подпадающее под экспортный контроль изделие в Россию, где оно может использоваться в российских оборонных программах", — заявила прокурор Ванесса Эйвери.

Трое из обвиняемых были арстованы латвийскими правоохранительными органами по запросу американских властей 18 октября и один еще 13 июня органами правопорядка Эстонии.

Также по мнению прокуратуры, в данном деле может быть замешана находящаяся в России организация и некоторые физические лица, имена которых не раскрываются.