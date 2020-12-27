США: уроженка Латвии умышленно разбила зеркала и стекла в 150 машинах

Полицейские Уильямспорта (штат Пенсильвания) задержали 50-летнюю уроженку Латвии Меган Викторию Л., которая обвиняется в умышленной порче чужого имущества и хулиганстве: утром 24 декабря она разбила зеркала и стекла в 150 машинах в трех населенных пунктах округа Лайкоминг.

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По данным новостного портала Pennlive.com, женщине уже предъявлены обвинения, ее поместили в окружную тюрьму, откуда могут освободить, если за нее внесут залог в размере 50 000 долларов. Во время обыска у нее изъяли предмет, которым она крушила автомобили.

Мотивы, побудившие хулиганку портить чужие машины в Уильямспорте, Лойалсоке Тауншипе и Монтурсвилле, устанавливаются. Ущерб оценивается в десятки тысяч долларов.