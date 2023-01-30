США: в Новом Орлеане застрелили гражданина Латвии. Полиция просит помощи в расследовании

Полиция Нового Орлеана обратилась к общественности с просьбой помочь в расследовании убийства 30-летнего латвийца Яниса Гайлиса, которого застрелили в ночь на 17 января на востоке города.

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По данным американских СМИ, Гайлис проживал в Новом Орлеане в течение нескольких месяцев. Его застрелили возле заброшенного жилого комплекса на Reynes Street. Тело мужчины, на котором констатировали несколько огнестрельных ранений, обнаружил случайный прохожий, после чего он вызвал полицию.

В распоряжении полиции Нового Орлана пока мало сведений об убитом.

"Мы пытаемся найти его семью, друзей, коллег, всех, кто узнает мистера Гайлиса, чтобы помочь нам собрать воедино последовательность событий, приведших к его убийству", — заявил офицер отдела по расследованию убийств Кевин Бернс. — Пожалуйста, расскажите нам, что вы знаете, и мы сможем привлечь к ответственности лиц, ответственных за этот бессмысленный акт насилия".

Информацию просят сообщать по телефонам: (504) 658-5300 или (504) 822-1111 или по бесплатному номеру 1-877-903-7867 (Новый Орлеан).