Статистика страховщиков: главный источник травм латвийцев — ходьба

Латвийцы чаще всего претендуют на страховые выплаты из-за травм, полученных при ходьбе. Об этом со ссылкой на статистические данные страховой компании SEB Life and Pension Baltic SE сообщает nra.lv.

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В статистике вознаграждений за минувший год преобладают травмы, полученные дома. При этом именно ходьба — одно из самых травмирующих занятий. Причем, далеко не всегда речь идет о зимнем периоде и скользких улицах.

Часто травмы возникают из-за спотыкания о бордюры, попадания в незаметную яму, скольжения по мокрой траве или спотыкании при ходьбе. Именно скольжение и спотыкание — самые частые причины травм в домашних условиях.

Статистикой несчастных случаев поделилась и Государственная инспекция по труду. Вот лишь несколько примеров: работница по благоустройству дома поскользнулась на мокрой траве во время уборки парковой зоны и упала, получив серьезную травму ноги; продавщица поскользнулась на мокром полу и упала; лесоруб упал на пень, прогуливаясь по лесу перед началом работы; регистратор пациентов поскользнулся на дорожке для инвалидов, возвращаясь с перерыва — при падении он сломал ключицу и получил синяк на бедре.

Как отмечает член правления SEB Life and Pension Baltic SE Кристина Ломановска, статистика травм вернулась на предпандемийный уровень.

"Когда в мире разразилась пандемия Covid-19, количество компенсаций за травмы значительно сократилось — люди сидели по домам. Сами типы травм тоже изменились, чаще они были получены при уборке или благоустройстве дома. Но в целом травм было относительно мало. В прошлом году их количество вновь к показателям 2019 году. Увеличение выплат вознаграждений в период с июля по октябрь можно объяснить теплой погодой и желанием проводить больше времени вне дома, особенно с учетом того, что лето прошлого года было первым с начала пандемии Covid-19 без существенных ограничений. Это прямо отразилось и в заявках на компенсации", — заключила Ломановска.