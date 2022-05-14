Статистика: за сутки в авариях пострадал 21 человек

В пятницу, 13 мая, в Латвии зарегистрировано 129 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал 21 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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В пятницу в авариях в Рижском районе зарегистрировано 15 пострадавших, в Латгале четверо и в Видземе двое. Двое пострадавших были пешеходами, еще двое — велосипедистами.

За минувшие сутки полиция задержала десять водителей за вождение в нетрезвом состоянии и двух после употребления наркотиков. Составлено 165 протоколов о превышении скорости и всего 420 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.